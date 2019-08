To koniec Neymara! Najdroższy piłkarz świata na życiowym zakręcie. Co teraz z nim będzie?

Brazylijski superas Neymar ma coraz większe kłopoty. Nie chcą go kibice PSG, grozi mu proces za pobicie, wisi nad nim sprawa o gwałt.

Ruszyła francuska pierwsza liga, ale w meczu PSG nie wystąpił Neymar, który ciągle myśli o opuszczeniu paryskiego klubu. O brazylijskiego napastnika walczą dwa hiszpańskie giganty: Real i Barcelona.

Transfer do jednego z tych klubów stoi pod znakiem zapytania, ponieważ oba kluby dokonały już istotnych zakupów i nie mają pieniędzy na gigantyczne pozbycie się kasy.

Brazylijczyk 2 lata temu przeszedł właśnie z Barcelony do PSG za rekordową sumę 222 milionów. To najwyższy i dotąd niepobity transferowy rekord świata w piłce nożnej. Teraz cena zapewne byłaby niższa, ale rząd wielkości podobny.

Jeśli dojdzie do jakiegoś transferu, to kupujący prawdopodobnie zaproponuje 2-3 swoich piłkarzy w rozliczeniu za Neymara albo ich sprzeda do innych klubów, co wymaga czasu.

Tej sytuacji mają dość kibice PSG, którzy na trybunie wywiesili transparent „Neymar spier…..”. Kibice poza tym skandowali: „Neymar su..syn”. Wydaje się, że w tej chwili Neymar jest persona non grata w Paryżu. W sumie nie wiadomo, gdzie zagra.

Neymar ma jeszcze inny problem, prawny.

Po w finale Pucharu Francji, 27 kwietnia br., Neymar posprzeczał się z jednym z kibiców i po krótkiej wymianie zdań uderzył go i odszedł. Ten kibic wyzywał obraźliwymi słowami piłkarzy PSG i właśnie to wyprowadziło Brazylijczyka z równowagi. Piłkarz PSG za ten czyn został zawieszony na 3 mecze.

Uderzony kibic zdecydował się po paru miesiącach złożyć sprawę o pobicie. Jego prawnik powiedział, że jego klient zdecydował się na podjęcie kroków prawnych po tym, jak spotkał się z przedstawicielami Neymara, którzy jednak nie potrafili załagodzić napięcia. To dość enigmatyczne wyjaśnienie. W sumie nie wiadomo, o co mu chodzi. A jak nie wiadomo, o co mu chodzi, to wiadomo, że chodzi, o ….

Neymar ma jeszcze sprawę o gwałt, ale jak na razie prokuratura zdecydowała się nie postawić mu zarzutów. Skarżącą jest modelka Najila Trindade.

W sumie jego kariera znalazła się na zakręcie.

Źródło: Sportowe Fakty, Przegląd Sportowy, Onet.pl