Trump nie będzie rozmawiał z Polakami o ustawie 447. Kancelaria Prezydenta rżnie głupa i udaje, że problemu nie ma

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha uważa, że podczas wrześniowej wizyty w Polsce Donalda Trumpa nie będzie poruszanego bardzo ważnego tematu ustawy 447. Według Muchy, obowiązujące w Polsce w tej kwestii prawo jest wystarczające i na pewno nie będzie żadnych specjalnych zmian.

Wcześniej wp.pl informowało, że „amerykańscy senatorzy skierowali do sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo list, w którym apelowali o wywarcie nacisku na Polskę w sprawie restytucji mienia ofiar Holocaustu”.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta uważa jednak, że jest to tylko pismo wewnętrzne administracji USA. W związku z tym Kancelaria Prezydenta nie zamierza podejmować negocjacji na ten temat.

– Mamy przepisy polskiego prawa spadkowego, także ws. mienia bezdziedzicznego. Nie widzę żadnych podstaw w zakresie prawa międzynarodowego i krajowego, by wprowadzać nowe procedury w tej kwestii – powiedział w Polskim Radiu 24 Paweł Mucha.

Wcześniej sprawę przyjazdu Trumpa do Polski w kontekście ustawy 447 komentował Stanisław Michalkiewicz. – Wydarzenia nabierają stachanowskiego tempa, co trochę wydaje się ambarasujące dla prezydenta Trumpa, który 1 września ma przyjechać do Polski, ma nas obsypać komplementami, że jesteśmy małym, ale bardzo dzielnym narodem, który w 100 proc. płaci za wszystko, co Amerykanie każą nam kupić – mówił Michalkiewicz.

– Tu nagle się okazuje, że będziemy musieli znacznie więcej zapłacić, bo w przeciwnym razie nasz sojusznik przestanie nas podziwiać jako mały, ale bardzo dzielny naród – zaznaczył.

Źródła: wp.pl/nczas.com