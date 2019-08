Zabił i ranił kobietę nożem krzycząc „Allahu Akbar”. W końcu dostał krzesłem i skrzynką. Skończył bez spodni [VIDEO]

Australia. Do niebezpiecznego incydentu doszło w Sydney. Śniady mężczyzna biegał po ulicy z nożem chwaląc Allaha. Biegał dopóki nie dostał krzesłem i skrzynką. Na końcu z spodniami opuszczonymi do kolan został odprowadzony przez policję do radiowozu.

Uzbrojony w nóż mężczyzna biegał po ulicach Sydney z okrzykiem „Allahu Akbar” na ustach i terroryzował przechodniów. Człowiek ten zachowywał się jak niezrównoważony – skakał po jadących samochodach i wydzierał się na cały głos.

Nożownik najprawdopodobniej zabił jedną osobę – znaleziono ciało – a potem ranił nożem przypadkową kobietę. Po wszystkim miał krzyczeć „Allahu Akbar, zastrzelcie mnie w moją pier**ną twarz!”.

Odwaga przechodniów uratowała potencjalne ofiary

Gdy mężczyzna wskoczył na maskę samochodu kierowcy Ubera, ten umiejętnie przyspieszył zrzucając napastnika z pojazdu co wybiło zamachowca z szaleńczego rytmu.

Następnie do nożownika podbiegli przechodnie uzbrojeni w krzesło z restauracji i plastikową skrzynkę. Tymi przedmiotami go spacyfikowali i oddali w ręce policji.

Odprowadzanemu do radiowozu napastnikowi spadły spodnie co musiało być dla niego upokarzające – miejmy nadzieję, że ani polski Rzecznik Praw Obywatelskich, ani zindoktrynowani Amerykanie nie będą w tej sprawie interweniować.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp — Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019

gotta give a big hand to Milk Crate Man and the Chair Chap, among those described as "heroes" by police for helping chase down a knife-wielding man in the Sydney stabbing https://t.co/uRnZWnO6mL pic.twitter.com/IuougpDar8 — Josh Butler (@JoshButler) August 13, 2019

Źródło: Twitter