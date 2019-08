Amerykanie kupują broń od Żydów. „Żelazna kopuła” trafi na wyposażenie U.S. Army

Amerykańska armia podpisała kontrakt na dostawę 2 baterii izraelskiego systemu „Żelazna kopuła”. Mają być testowane w odmiennych warunkach niż wykorzystuje je Izrael.

System Żelazna Kopuła (Iron Dome) to nowoczesny system obrony antybalistycznej krótkiego zasięgu. Przeznaczony jest do przechwytywania i niszczenia rakiet o zasięgu do 70 km oraz pocisków artyleryjskich i moździerzowych.

System działa w każdych warunkach atmosferycznych i niezależnie od pory dnia. Ze względu na częsty ostrzał palestyński ze strefy Gazy jest to jeden najlepiej sprawdzonych w walce systemów tego typu.

Jego producentem jest izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ale powstał przy współpracy z amerykańskim gigantem z branży zbrojeniowej firmą Raytheon.

Amerykanie zakup traktują jako rozwiązanie przejściowe, które ma zwiększyć ograniczone w tej chwili możliwości obrony przed pociskami manewrującymi.

U.S. Army prowadzi projekt Indirect Fires Protection Capability (IFPC), którego celem jest stworzenie broni zapewniającej skuteczna obronę przeciw artylerii rakietowej i lufowej, pociskom moździerzowym, wszelkiego rodzaju dronom i pociskom manewrującym.

Obecnie prowadzone są analizy i eksperymenty w ramach programu IFPC. Obejmują one analizy techniczne oraz symulacje potrzebne aby określić jak sprawdzają się różne brane pod uwagę opcje, w tym system Żelazna Kopuła lub jego elementy, oraz jak można je zintegrować w ramach jednego systemu obrony powietrznej i antybalistycznej.

Źródło: www.defensenews.com/ nczas