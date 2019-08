HIT INTERNETU! Kropidło to już przeżytek! Ten ksiądz ma zraszacz na wodę święconą [VIDEO]

Lewica narzeka, że Kościół jest przestarzały i konserwatywny; że nie chce iść na przód. Całkowita NIEPRAWDA. Kościół rozwija się tak szybko, że niektórzy wierni są zszokowani. Mamy na to dowody.

Kropidło? To przeżytek! Po co męczyć nadgarstek? Na dodatek co chwilę trzeba maczać toto w wodzie. Nie mówiąc już o tym, że nie wszyscy wierni zostają równo obryzgani.

Pewien ksiądz z Kolumbii postanowił pójść naprzód. Na mszy użył… zraszacza. Nie wiadomo co na to wierni – na pewno byli zaskoczeni.

Dla tych co zarzucają Kościołowi zastój, musiał być to zimny prysznic. Konserwatyści musieli z kolei oblać się rumieńcem z zawstydzenia swoi pasterzem.

Źródło: Facebook