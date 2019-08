HIT INTERNETU! Minister wstawił zdjęcia ze wspinaczki na Mont Blanc. Tyle że nigdy go tam nie było [FOTO]

Były francuski minister pracy Eric Woerth opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie na którym rzekomo wspina się na Mont Blanc. Bardzo szybko okazało się, że fotografia jest fałszywką. Internauci byli bezlitośni i zalali internet falą przeróbek.

Zdjęcie wstawione przez ministra sprawia wrażenie, że Woerth wspina się po prawie pionowym oblodzonym stoku. Tak naprawdę mężczyzna chodzi na czworaka po śniegu, a zdjęciu zostało obrócone.

Ministra zdradził jeden szczegół, który szybko wytropili internauci – w jednym z rogów fotografii widać ludzi stojących na „oblodzonej ścianie” w pozycji wyprostowanej.

Woerth chciał zdobyć uznanie i wyjść na bohatera, a został jedynie bohaterem licznych memów – internet jest bowiem w takich przypadkach bezlitosny.

Francuska sieć szybko została zalana dziesiątkami przeróbek, a internauci debatują nad tym czy były minister umiał kłamać od zawsze czy nauczył się tego dopiero we francuskim rządzie.

Cóż, jeśli Woerth będzie chciał po takiej akcji wrócić do polityki, to na pewno będzie miał… pod górkę.

La tirette de votre fermeture éclair qui ignore la gravité et pend en direction de la montagne. Vos deux amis qui en second plan ignorent eux aussi la gravité et marchent sur la montagne que vous devez escalader. C'est suspect tout ça… 🤔 pic.twitter.com/1SRPKKUEI3

— Majid Oukacha (@MajidOukacha) August 12, 2019