Interesuje go wyzywanie dzieci i „D**PA MINISTRANTA”. Pisał nawet w tej sprawie do Arcybiskupa. Teraz narzeka na hejt [FOTO]

Profesor Jacek Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który przelewa na klawiaturę wszystko co mu przyjdzie do głowy nie zastanawiając się nad moralnością swoich czynów ma czelność narzekać na hejt w sieci. Co ciekawe zdjęcie profilowe na Twitterze profesor okolił sobie tęczowym napisem „strefa wolna od nienawiści”

Jacek Kochanowski jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo wykłada przedmiot paranaukowy „Gender Studies”, a prywatnie interesuje go wyzywanie dzieci w internecie i pisanie do duchownych o „d**pach ministrantów”.

Kochanowski najpierw pisał do Arcybiskupa Jędraszewskiego o „d**pie ministranta”, później nazwał pisanie o profanacjach „pier**leniem”, a jego ostatnim popisem było wyzwanie 15-latka od po*ebów.

Jak widać sama mowa miłości. Niezrozumiałym jest więc hejt na tak wspaniałego człowieka, który sam przecież nigdy złego słowa nie napisał przeciwko swojemu bliźniemu.

„Profesor” wrzucił na swojego Twittera screena z wiadomością, która wydała mu się obraźliwa.

Ktoś napisał do Kochanowskiego „Ty obleśna k**wo, pluję ci w ten zboczony ryj”. – Cóż, porównując tę wiadomość do Tweetów samego „profesora” można by uznać, że trafił swój na swego i panowie będą mieli o czym ze sobą porozmawiać.

Trudno więc zrozumieć co takiego oburza Kochanowskiego. „Kto sieje wiatr, ten zbiera burza” – czy ten „nałókowiec” sądził, że po wydaleniu z siebie tylu rynsztokowych bełtów słownych ludzie będą pisać do niego wiersze miłosne?

Źródło: Twitter, nczas.pl