Już jutro wielka defilada wojskowa w Katowicach! Zobacz co, gdzie i kiedy będzie można podziwiać

Jak co roku 15 sierpnia Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. W tym roku aby zobaczyć defiladę trzeba się udać nie do Warszawy ale do Katowic.

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostało ustanowione w 1992 roku i jest obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Defilada „Wierni Polsce” odbędzie się w tym roku w Katowicach i ma być upamiętnieniem setnej rocznicy powstań śląskich. Warto też wspomnieć, że podobna prezentacja sił zbrojnych odbyła się już w tym roku w Warszawie z okazji święta 3 maja.

Próba generalna odbyła się w nocy z 9 na 10 sierpnia w Katowicach. Zgodnie z programem na defiladzie „Wierni Polsce” zaprezentować mają się żołnierze ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych naszej armii, a także żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Słowacji.

Zapraszamy wszystkich 15 sierpnia na defiladę oraz piknik #WierniPolsce do #Katowice pic.twitter.com/ohlV3KjHlr — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 10 sierpnia 2019

Defilada w Katowicach rozpocznie się o godzinie 14.00 na ul. Bagiennej, przejedzie al. Walentego Roździeńskiego od wiaduktu na ul. Lwowskiej przez Rondo gen. Jerzego Ziętka, aleją W. Korfantego, a następnie rozformuje się na wysokości Ronda Pętli Słonecznej.

W pieszej części defilady zobaczymy maszerujących pancerniaków, „specjalsów”, spadochroniarzy, marynarzy i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Defilować będą także pododdziały uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej, a także formacje proobronne i klasy mundurowe.

Wśród pojazdów, które w Katowicach pokaże Wojsko Polskie, zobaczymy m.in.: czołgi Leopard 2 i kołowe transportery opancerzone Rosomak. Będą samochody ciężarowo-osobowe HMMWV, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, samobieżne armatohaubice Krab i Dana, moździerze samobieżne Rak, zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza, pojazdy saperskie Topola oraz samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, pojazdy Ford 550 z rampą szturmową oraz opancerzone pojazdy M-ATV MRAP, które wykorzystują żołnierze m.in. podczas misji w Afganistanie oraz wiele innych. Pojawi się także sprzęt wojsk sojuszniczych.

Podniebną defiladę rozpocznie tradycyjnie przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” w składzie siedmiu maszyn. Następnie pojawią się myśliwce F–16, samoloty TS–11 Iskra, M–28 Bryza, C–295M, C–130, M–346 oraz śmigłowce Mi–2, W–3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8. Nie zabraknie także samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w państwie: Gulfstream G550 oraz Boeing B737, które przelecą w eskorcie myśliwców.

Źródło: MON/DGRSZ/nczas