Megaskandal na brytyjskim dworze. Meghan Markle i książę Harry zrobili to na koncercie. Widziało ich ze sto osób [VIDEO]

Meghan Markle i książę Harry nie schodzą z czołówek tabloidów w Wielkiej Brytanii. I nie dziwne – co i raz łamią wielowiekowe królewskie tradycje. Tym razem wywołali gigantyczny szok, ponieważ w ogóle nie skrępowali się tym, że wokół było mnóstwo ludzi, gdy to zrobili. I to na koncercie.

Meghan i Harry są ze sobą od dwóch lat, z czego od roku są już małżeństwem. Ślub wzięli w pałacu Windsor.

Co ciekawe, poznali się podczas randki w ciemno na początku lipca w 2016 roku. Ujawnił to młodszy syn Diany Spencer podczas wywiadu dla BBC zaraz po ogłoszeniu zaręczyn.

Para szybko się zakochała i najwyraźniej uczucie trzyma ją do dziś. Nieoficjalnie wiadomo, że Meghan Markle i książę Harry okazują sobie czułość wiele razy w ciągu każdego dnia.

Jednak zgodnie ze zwyczajem, członkowie rodziny królewskiej powinni być ostrożni i umiarkowani z tą czułością, gdy znajdują się wśród ludzi. Jednak i ten zwyczaj najwyraźniej zostanie przez Meghan i Harry’ego obalony.

W sieci pojawiło się nagranie z 2017 roku. Meghan Markle i książę Harry – mimo, że wiedzieli, że są nagrywani – okazywali sobie uczucia. Harry obejmował i całował Meghan i nie mogli oderwać od siebie wzroku.

Źródła: instagram.com/plejada.pl