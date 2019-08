NASA ostrzega! Potężna asteroida Bennu uderzy w Ziemię. Życie na naszej planecie jest zagrożone [VIDEO]

Amerykańska agencja kosmiczna NASA po raz kolejny ostrzega przed wielką asteroidą, która jest na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jak twierdzi NASA prawdopodobieństwo uderzenia jest duże. Niestety oznaczać to będzie koniec życia na naszej planecie. Według naukowców ma się to stać za 117 lat.

Jak informuje NASA asteroidą, która może zniszczyć Ziemię, jest ogromna skała Bennu, która ma 500 m średnicy i waży 77 mld ton. Co więcej agencja kosmiczna podaje, że ten obiekt okrąża Słońce w ciągu 436 dni i z każdym takim okrążeniem przybliża się do Ziemi o 300 tys. km.

Naukowcy z Uniwersytetu w Arizonie nie mają dla nas dobrych wieści i obliczyli, że prawdopodobieństwo uderzenia Bennu w Ziemię wynosi 1:2 700.

Marna pociecha w tym, że nasze pokolenie nie ma czego się bać, gdyż naukowcy obliczyli, że Bennu zderzy się z Ziemią mniej więcej 25 września 2135 roku, a więc za 117 lat.

NASA uważa, że jeżeli Bennu uderzy w Ziemię, doprowadzi to do całkowitego zniszczenia życia na naszej planecie. Sama tylko siła uderzenia asteroidy może spowodować śmierć około 60 proc. ludzi.

Jeżeli z kolei Bennu uderzyłaby w ocean, wywołałaby gigantyczne tsunami. Wtedy zginęłaby cała ludzkość. Agencja kosmiczna szacuje, że fala powstała w wyniku uderzenia asteroidy w ocean, mogłaby pochłonąć wszystkich mieszkańców Ziemi.

Pozytywną informacją jest to, że zespół agencji już teraz głowi się jak zapobiec katastrofie. Inżynierowie z NASA już pracują nad planem ratunkowym.

Plan eliminacji zagrożenia ze strony asteroidy opracowywany przez NASA wraz z Narodową Agencję Bezpieczeństwa Jądrowego nazwano Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response (HAMMER).

Plan ocalenia naszej planety polega na wysłaniu w stronę Bennu statku kosmicznego ważącego około 9 ton, który lecąc obok niej zmieni tor lotu asteroidy dosłownie spychając ją z orbity. Jeśli okaże się to nie możliwe do wykonania, to statek ma być wyposażony w bomby jądrowe.

Miejmy nadzieję, że do tego czasu ludzkość sama się nie unicestwi, a technologia pójdzie tak do przodu, że asteroida Bennu nie będzie stanowić realnego zagrożenia.

Poniżej symulacja co się stanie, gdy asteroida Bennu uderzy w Ziemię.

Źródło: express.co.uk