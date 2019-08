Oblech z CNN. Don Lemon, gwiazdor stacji obnoszący się ze swym homoseksulizmem, oskarżany o obrzydliwy atak na mężczyznę [VIDEO]

Don Lemon jeden z gwiazdorów stacji CNN oskarżany jest o dokonanie obrzydliwego ataku na mężczyznę w barze. W ciągu 2 dni to kolejny pokaz wstrętnych zachowań dziennikarzy tej stacji.

Do sądu w Nowym Jorku wpłynął pozew przeciwko gwieździe CNN Donowi Lemonowi, który w wyjątkowo obrzydliwy sposób miał zaatakować mężczyznę. Pozew wniósł Dustin Hice, który przypadkowo znalazł się w tym samym barze Murf’s Backstreet Tavern co Lemon.

Hice miał zaoferować gwiazdorowi stacji drink „Lemon Drop”, ten jednak odmówił przyjęcia. Hice wrócił wtedy do grupy swoich znajomych, a Lemon do swoich.

Po kilku minutach Lemon podszedł do mężczyzny i zaczął wykonywać obsceniczne gesty. Jak napisano w pozwie wsadził rękę w swoje szorty i zaczął „intensywnie masować swe genitalia. Potem wyjął rękę i środkowym i wskazującym palcem uderzać w twarz powoda po nosem, gdzie powód ma wąsy. Pozwany powtarzał przy tym: „Lubisz cipkę, czy kuta.a?”.

Zszokowany Hice miał wyjść z baru i po kilku minutach wrócić, ale Lemona już nie było. Do zdarzenia miało dojść 15 lipca, ale pozew wpłynął do sadu dopiero teraz. Wcześniej poprzez prawników mężczyzna domagał się odszkodowania za doznane upokorzenie.

Jak twierdzi stał się przedmiotem wielu żartów w swoim rodzinnym miasteczku, gdzie wszyscy opowiadają o tym obrzydliwym incydencie. Gwiazdor CNN obnosi się ze swym homoseksualizmem, więc teraz Hice cierpi bo wszyscy czynią aluzje do kochającego dziwaczniej dziennikarza CNN i kpią z mężczyzny. Hice nie porozumiał się jednak z prawnikami Lemona i złożył pozew do sądu.

Zaledwie dzień wcześniej w mediach wybuchła afera związana ze wstrętnym, agresywnym zachowaniem innego gwiazdora CNN Chrisa Cuomo. Do dziennikarza stacji w miejscu publicznym podszedł nieznajomy mężczyzna i zwrócił się do niego jak do Fredo Cuomo.

Gwiazdor zareagował na to bardzo agresywnie wyzywając go w bardzo wulgarnych słowach i grożąc mu. Ordynarna tyrada Cuomo, której świadkami było wiele osób w tym dzieci trwała dłuższą chwilę. Cuomo wściekł się na imię Fredo, które nawiązuje do postaci Fredo Corleone z filmu „Ojciec chrzestny”.

Fredo był starszym, nie radzącym sobie i spiskującym przeciwko rodzinie bratem Michaela Corleone, który objął przywództwo w mafii. W postać Michaela Corleone wcielił się Al Pacino. Od czasu filmów Coppoli imię Fredo stało się symbolem „gorszego, nieudanego” brata.

Nagranie pokazujące całą scenę i agresywne zachowanie dziennikarza trafiło do internetu. Media społecznościowe na żądanie CNN cenzurowały je i usuwały z sieci. Jednak pod wpływem presji ze strony opinii publicznej przywróciły je i każdy może zobaczyć jak zachowuje się gwiazdor CNN, gdy myśli, że nie ma kamer.

Chris Cuomo z CNN jest bratem gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Cuomo i Lemon, który obnosi się ze swym homoseksualizmem i wielokrotnie się w swych programach nim chwali są zawziętymi wrogami Trumpa i Republikanów. Lemon wiecznie gra też dyskryminowanego ze względu na swój kolor skóry i homoseksualizm.

W CNN jest dziennikarzem, który najagresywniej promuje ruch MeToo mający bronic kobiety przed molestowaniem i wykorzystaniem seksualnym. Obydwaj dziennikarze praktycznie w każdym swym programie mówią o nienawiści i agresji rozsiewanej przez Trumpa i republikanów.

Obydwa incydenty to wielki wizerunkowy kłopot dla stacji, która kreuje się na oazę obiektywizmu, wysokich standardów dziennikarskich i prywatnych, tolerancji, otwartości. Cuomo i Lemon to jej dwie, prócz Coopera Andersona, który również obnosi się ze swym homoseksualizmem największe gwiazdy CNN.