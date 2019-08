Ogłoszono kolejną jedynkę Konfederacji. Krzysztof Bosak liderem listy w Świętokrzyskiem

Krzysztof Bosak będzie jedynką Konfederacji w okręgu świętokrzyskim. Poinformował o tym podczas konferencji w południe na Placu Artystów w Kielcach.

– Dziś o godz. 12.30 w Kielcach wraz z liderem @RNSwietokrzyski Łukaszem Wilczyńskim poinformowaliśmy media, że będę liderem listy @KONFEDERACJA_ w okręgu świętokrzyskim – czytamy w tweecie Krzysztofa Bosaka.

– Chcę być godnym rywalem dla liderów innych list politycznych i dać dobrą propozycję dla ludzi mających poglądy narodowe, konserwatywne, wolnościowe, tradycyjne, katolickie – powiedział podczas konferencji Krzysztof Bosak.

– Teraz najważniejszy priorytet to zbiórka podpisów i przygotowanie list do rejestracji w całym kraju. Jesteśmy przed uzgodnieniami na poziomie centralnym, jak i lokalnym w sprawie list kandydatów. Konfederacja jedynym komitet niezależnym od partii parlamentarnych subwencjonowanych z budżetu, który w ogóle ma szanse się zarejestrować – zaznaczył wiceprezes Ruchu Narodowego.

– Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o problemach województwa, będą wnosić nasi najbardziej zaangażowani działacze. Ja jestem po to, by zrobić pracę polityczną, zorganizować kampanię i żebyśmy weszli do Sejmu. Moja obecność tu jest docenieniem wagi tego okręgu wyborczego i też ziemi. Jeśli zostanę posłem z Kielc, będę tu obecny – zapowiada lider Konfederacji.

– Wolność i niepodległość – te dwie wartości najlepiej określają tych, którzy tworzą Konfederację – podkreślił Krzysztof Bosak.

