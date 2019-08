Potężne dozbrojenie Rosjan na Bałtyku. To tutaj ma zacząć się III wojna światowa [VIDEO]

Wiele wskazuje na to, że apokalipsa zacznie się tuż obok nas. Rosjanie rozpoczęli budowę aż pięciu lądowisk dla wojskowych śmigłowców na wyspie Gogland. Znajduje się tam już sporo innych rzeczy.

Na Gogland znajduje się już centrum dowodzenia, warsztaty oraz skład paliwa lotniczego. Baza służy m.in. do ochrony Rurociągu Północnego.

Eksperci są przekonani, że to jednak przede wszystkim demonstracja siły. Gogland ma powierzchnię 21 km2. Znajduje się we wschodniej części Bałtyku w Zatoce Fińskiej. Leży w połowie drogi między brzegiem Finlandii i Estonii.

Wcześniej wyspa należała do Finlandii. Rosjanie dostali ją w wyniku zimnej wojny. Był to konflikt w trakcie II wojny światowej. Teoretycznie zwyciężył Kreml – wówczas komunistyczny – choć ilość strat i czas trwania walk skompromitował sowietów w kwestii zdolności bojowych.

Jednak współczesna Rosja pokazała już kilkukrotnie, że ich wojskowi to nie banda obdartusów, lecz sprawna i nowoczesna armia. Widać to było na przykładzie inwazji na Gruzję w sierpniu 2008 roku, gdy wojska lądowe szły niepowstrzymanie w głąb kraju. Z kolei podczas wojny w Syrii przeciwko Państwu Islamskiemu zademonstrowano zdolności lotnicze i rakietowe armii Putina.

Czy wkrótce więc rozpocznie się konflikt w Europie? Jeśli do niego dojdzie, niewątpliwie wybuchnie III wojna światowa.

Thanks @AuroraIntel for the tip. The Gogland helipad construction is quite visible in the SENTINEL-2 VNIR data. (Lower right.) pic.twitter.com/H52BZieVy1

— Veli-Pekka Kivimäki (@vpkivimaki) August 7, 2019