Świat w oparach ekoszaleństwa! 16-letnia Greta ze Szwecji dostanie nagrodę Nobla za wagary i demoralizację młodzieży?!

16-letnia Greta Thunberg ma duże szanse na zdobycie pokojowej nagrody Nobla. Za co? Za urządzanie strajku klimatycznego w ramach wagarów i zarażenie pomysłem opuszczania zajęć lekcyjnych dzieci w innych krajach.

W kilkunastu polskich miastach młodzież notorycznie opuszczała zajęcia – czasem za przyzwoleniem nauczycieli – aby brać udział w tzw. strajku klimatycznym.

Głośna była sprawa dziewczynki imieniem Inga, która naśladując swoją idolkę również zaczęła „strajkować”, najpierw wagarując, a później marnując sobie wakacje.

Marnotrawienie czasu wolnego przez dzieci na nieefektywne strajki to już problem rodziców. Jednak fala wagarów, których dopuszczała się młodzież w wielu europejskich krajach jest już efektem demoralizacji, której źródłem jest właśnie Greta Thunberg.

Czy dziewczynkę spotkała za to postępowanie jakaś nagana? A gdzieżby. Za przesiadywanie pod murem z tabliczką „Skolstrejk för klimatet” w czasie zajęć szkolnych nastolatka została… nominowana do otrzymania pokojowej nagrody Nobla.

To nie żarty. „Die Welt” pisze o tym, że szanse dziewczyny na otrzymanie nagrody są bardzo duże co znacznie obniża jej prestiż.

To całe ocieplenie klimatu musiało wpłynąć na przegrzanie makówek tych osób, które zgłosiły młodą wagarowiczkę ze Szwecji do wzięcia udziału w walce o nagrodę.

Co na to wszystko Jerzy Owsiak? Przecież to jemu miano przyznać Nobla, za organizację największego błotnego Aquaparku w naszej części Europy.

Nobel oder nicht? Gretas große Chancen auf den Friedens-Nobelpreis – und was Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dazu sagen. Jetzt auch in unserer Printausgabe. @welt pic.twitter.com/QjweqDfpNJ — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) August 14, 2019

Źródło: Die Welt, Twitter