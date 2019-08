Szykuje się kolejny hit? Do kolejnej edycji „Big Brothera” zgłosiło się aż 28 tys. osób

Już 13 września rozpocznie się kolejna edycja „Big Brothera”. Jak dotąd producenci programu otrzymali 28 tys. zgłoszeń. Zainteresowanie jest więc ogromne. Czyżby szykował się kolejny hit?

Kolejna edycja popularnego reality show ma się rozpocząć dokładnie 13 września o godzinie 20.00. Wówczas do domu Wielkiego Brata wprowadzi się grupa wyłonionych w castingu uczestników.

Program ma trwać około 3 miesiące. W tym czasie uczestnicy będą wykonywać kolejne zadania podzielone na tygodnie tematyczne.

Nową edycję „Big Brothera” wyemituje TVN7. W dni powszednie stacja przygotuje trzy krótkie łączenia na żywo z domem Wielkiego Brata: „Big Brother – Pobudka” (godz. 9.50), „Big Brother – Popołudnie” (godz. 14.25) oraz „Big Brother – Podwieczorek” (godz. 17.30). Wejścia antenowe na żywo potrwają około 2 minut i mają zwiększać interakcję widzów z uczestnikami.

Jak to było w poprzednich edycjach, co tydzień będą odbywać się nominacje, w ramach których uczestnicy będą wskazywać osoby do opuszczenia domu Wielkiego Brata. O tym, kto odejdzie z programu, zadecydują widzowie w głosowaniu.

Do 12 sierpnia zgłosiło się 28 tys. osób, które chciałyby wziąć udział w kontrowersyjnym reality show. Dla porównania, do castingów poprzedzających wiosenną edycję zgłosiło się zaledwie 15 tys. chętnych.

Źródło: wirtualnemedia.pl