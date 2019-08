Ziemkiewicz wyśmiewa kolejny chory pomysł PiS. „Kto to wymyślił?”

PiS idzie na całość! Tworzy raz po raz nowe urzędy czy miejsca pracy dla darmozjadów. Teraz wzięli się za młodzież! Urzędowo będą z nimi prowadzić dialog… Rafał Ziemkiewicz na swoim Twitterze nie zostawił na tym, kompletnie niepotrzebnym projekcie suchej nitki. „Kto to wymyślił?”.

Projekt noweli został przedłożony przez wicepremiera i przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego. Senat uchwalił ją 2 sierpnia.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem zajmie się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków i wspieraniem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

Rada ma się składać z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 osób. Jej członkami mają być przedstawiciele: prezydenta, premiera, Rzecznika Praw Dziecka, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwalone przepisy zakładają, że w skład Rady wejdą także m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego i Parlamentu Studentów RP, którzy będą stanowić w sumie co najmniej połowę jej składu. Członkostwo w radzie będzie kadencyjne – kadencja rady ma trwać 2 lata.

Całą tą sprawę skomentował zdziwiony i zniesmaczony tym pomysłem Rafał Ziemkiewicz.

„A to co znowu? Rozumiem, że prowadzi się dialog z wrogiem, z potencjalnym partnerem, z przyjacielem – ale z kimś innym, obcym. Ale z własnym młodym pokoleniem? Kto niby – państwo, rząd? To oni są poza tym państwem i to nie ich rząd? Kto to wymyślił?” – napisał na swoim Twitterze publicysta.

Internauci tak skomentowali ten niepotrzebny wymysł.

„Nowe etaty… Aby stare pokolenie mogło sie dogadać z młodym pokoleniem, potrzeba (odpowiednio zindoktrynowanego) średniego pokolenia….

Wincyj urzędasów… WINCYJ!” – pisze jeden z internautów.

„Kolejne korytko a w nim Paniska. Wraz z rodzinami kawałek elektoratu.” – dodaje drugi.

„Rady, komisje etc. Jeszcze trochę i ludzi do nich zabraknie.” – dodaje kolejny.

Źródło: Twitter/PAP