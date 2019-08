Anna Lewandowska pokazuje co ma pod spódnicą. Odważy się na film. Co na to wszystko Robert? [FOTO]

View this post on Instagram

As a little girl, I wanted to become a cinematographer. I had the opportunity to get to know the other side of the camera by going to film sets. I became an athlete, Nevertheless, even now my childhood dream comes back to me, giving me the opportunity to experience the camera again 😌👍 ______________________________ Będąc małą dziewczynką chciałam zostać operatorem filmowym. Miałam możliwość poznać pracę po drugiej stronie kamery jeżdżąc na plany filmowe. Ostatecznie postawiłam na SPORT. Niemniej, nawet teraz marzenie z dzieciństwa do mnie wraca, dając okazję do ponownego obcowania z kamerą 😌👍. I jak to się mówi „historia zatoczyła krąg”?😚 No prawie zatoczyła😉 UWAGA, marzenia się spełniają… #women #marzenia #work #film #annalewandowska #newproject #healthyplanbyann #Warsaw @anna_lewandowska_new_project #photo @szulcworks