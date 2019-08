Bill Clinton w szpilkach i spódnicy. Perwersyjny obraz zdobił apartament pedofila Epsteina

„Daily Mail” ujawnił, że w apartamencie pedofila Epsteina wisiał obraz przedstawiający byłego prezydenta Billy’ego Clintona ubranego w sukienkę. Jednemu z gości pedofila udało się dzieło sfotografować.

Obraz przedstawia byłego prezydenta w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Bill Clinton ubrany jest w sukienkę, a na nogach ma czerwone szpilki.

Król i kolor sukienki przypominają tę, którą widać na najbardziej znanym zdjęciu Moniki Lewinski – stażystki, którą Clinton wykorzystywał seksualnie gdy był prezydentem. Autorką obrazu „Analizujący Bill” jest Petrina Ryan-Kleid, która namalowała go w 2012 roku. Internetowa galeria sztuki Saatchi Art opisuje go jako „olej na płótnie” o wymiarach 40 na 40. Nie ma pewności czy w apartamentach pedofila wisi oryginał, czy oleodruk.

– To był absolutnie Bill Clinton. To było szokujące, to zdecydowanie jego obraz. To był bardzo prowokujący, seksualny obraz. Miał obcasy, niebieską sukienkę, a jego ręka była w dziwnej pozycji – mówi anonimowo w rozmowie z Daily Mail TV osoba, która fotografowała „dzieło”.

Na spotkanie z Epsteinem miała też wtedy czekać 14-letnia dziewczyna.

Pedofil był przyjacielem Clintonów. Były prezydenta miał wielokrotnie bywać na jego prywatnej wyspie, zwanej „wyspą orgii”, na której pedofil urządzał przyjęcia dla możnych i wpływowych. Bywały na nich nieletnie dziewczęta, które miały świadczyć gościom „usługi” seksualne.

Clinton zaprzecza jakoby kiedykolwiek był na wyspie, ale dzienniki pokładowe prywatnego odrzutowca Epsteina pokazują, że Clintom wielokrotnie na wyspę latał. Jedna z byłych niewolnic seksualnych Epsteina, Virginia Roberts, twierdzi, że ​​widziała Clintona na wyspie na przyjęciu, który odbyło się na jego cześć, krótko po tym, jak opuścił urząd prezydencki.

Według odwiedzających Epsteina w Nowym Jorku jego rezydencja urządzona byłą w co najmniej dziwnym guście. W holu wejściowym wisiały rzędy oprawionych w ramki gałek ocznych. Z sufitu wisiał ubrany w suknię ślubną manekin.Jadalnia była urządzona tak, by przypominała plażę. Blat jej głównego stołu cały pokryty był zdjęciami sławnych osób w tym Billa Clintona.

Urzędnicy departamentu sprawiedliwości wyceniają wartość nowojorskiej rezydencji Epsteina na 77 milionów dolarów. Zboczeniec kazał m.in zainstalować ogrzewanie chodnika przed wejściem do rezydencji.