Co za matoł! Conor McGregor zaatakował bezbronnego, spokojnie siedzącego starszego mężczyznę [VIDEO]

Conor McGregor od zadanych ciosów w głowę w swojej karierze ma już chyba poważne problemy psychiczne. Teraz wyszło na jaw jak Irlandczyk awanturował się w barze w Dublinie. Widzimy jak zawodowy fighter rzuca się na dziadka przy barze… Żałosne.

Na opublikowanym nagraniu widać, jak Conor McGregor podchodzi do baru i polewa alkohol siedzącym przy ladzie mężczyznom. W pewnym momencie zawodowy zawodnik UFC uderza w twarz, lub też rzuca kieliszkiem w starszego mężczyznę.

To bulwersujące nagranie opublikował portal TMZ Sports i nazywa je „absurdalnym atakiem”.

McGregor szybko został odciągnięty od mężczyzny, bo jego znajomi byli zażenowani, że ten atakuje dziadka przy barze. Z nagrania wynika, że mężczyzna odmówił napicia się kolejki postawionej przez irlandzkiego wojownika MMA.

Pobity mężczyzna zgłosił tą sprawę policji, która wtedy wszczęła śledztwo.

W kwietniu portal IrishMirror.ie podaje, że gwiazdor UFC dobrze i głośno bawił się w lokalu, gdy jeden z klientów sprowokował go, mówiąc „Rusek cię zlał”. Przypominamy, że McGregor przegrał z Nurmagomiedowem, za co oburzony McGregor trafił go w twarz.

Ależ walczeny ten McGregor… Co prawda z zawodnikiem UFC – Chabibem Nurmagomiedowem – dostał bęcki, ale 65 letniego bywalca pubu zlałby pewnie nawet przed czasem…

Poniżej nagranie.

Źródło: IrishMirror.ie