Kastrowanie naszej cywilizacji. Chcieliby wychowywać tylko eunuchów i domagają się zamknięcia szkół walki z bykami

Stowarzyszenie One Voice, które zajmuje się zwalczaniem corridy wysłało do szkoły torreadorów we francuskim Nimes swoich szpiegów. Organizacja domaga się zakazu nauki sztuki torreadorów dla nieletnich.

Jest to powtórka podobnej „demaskującej” akcji, która miała już miejsce 7 lat temu. Corrida popularna jest nie tylko w Hiszpanii, ale i na południu Francji. Jak na razie wprowadzano tylko lokalne zakazy organizacji takich widowisk, zwłaszcza jeśli do władzy dochodziła gdzieś lewica. Niektórzy chcieliby jednak wprowadzenia zakazu na poziomie centralnym.

W zwalczaniu corridy sięga się po różne metody po obydwu stronach Pirenejów. Działacze stowarzyszenia One Voice dokonali w czerwcu infiltracji szkoły uczącej walki z bykami w Nîmes. Nakręcono kilka filmików, które mają świadczyć o barbarzyństwie takiej nauki.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel zakazu działalności takich ośrodków szkoleniowych dla młodzieży, a także zakazu dostępu nieletnich do samych pokazów. Wg One Voice „banalizacja śmierci, cierpienia i sadyzmu wypacza psychikę dzieci”.

Ciekawe to czasy, kiedy pornografia „na żywo” np. na paradach gejowskich niczego nie wypacza, kiedy obniża się wiek dostępności szokujących filmów w kinach nawet do 12 lat, a jednocześnie chce się zakazać zetknięcia z prawdziwą walką i śmiercią. Czy młodzież chcąca zostać torreadorami nie będzie czasami lepiej i bardziej odpowiedzialnie znałą świat natury? Kogo chcecie wychowywać?

Contre la Corrida !!! https://t.co/TM83wKQqUT — Cindy Martin (@cindymartin82) August 15, 2019

„Demaskatorski” filmik One Voice ze szkoleniowego pokazu: