Lech Wałęsa nie dotrzymał swojej wielkiej obietnicy! Oto dowód [FOTO]

Lech Wałęsa wciąż donosi o tym co robi na wakacjach. Żadna teczka świata nie pomieściłaby tylu zdjęć ile były prezydent udostępnił ostatnio w sieci. Na jednym z nich pozuje w skąpym szlafroczku na jakimś korytarzu. Z kim? Według noblisty SAM ZE SOBĄ.

Pieniądze z wygranych w totka najwyraźniej już się byłemu prezydentowi skończyło, ponieważ zamiast jechać gdzieś w egzotyczną podróż to wakacje postanowił spędzić w Polsce.

No chyba, że były prezydent zamiast się wałęsać po świecie został w kraju po to aby stać na straży konstytucji.

No właśnie – co z tą konstytucją? Wałęsa zapowiadał, że póki rządzi PiS, to nie zdejmie swojego przebrania wodza OTUA. Tymczasem na udostępnionym zdjęciu widać, że b. prezydent chodzi w samym szlafroczku, a nie sławetnym T-shirtcie.

Kolejną dziwną kwestią wynikającą ze zdjęcia jest zdrowie psychiczne legendy Solidarności. Na zdjęciu widać, że Lech Wałęsa był w hotelu z Lechem Wałęsą. Czyżby osamotniony prezydent mógł się solidaryzować już tylko sam ze sobą?

Tu też Lech Wałęsa z Lech Wałęsa. pic.twitter.com/XxmYE2Cyjb — Kochany Prezes #WKupieSiła (@KochanyPrezes) August 12, 2019

Źródło: Twitter