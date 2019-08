Szokujące! Niemiecki polityk obnaża prawdę o islamie. Te cytaty mówią wszystko

Dżihad czyli tzw. „święta wojna” to rozkaz, który dał Allah do „misji miecza”, która ma poprowadzić do zwycięstwa islamu nad niewiernymi, nie muzułmanami – pisze w swojej książce niemiecki polityk Adelgunde Mertensacker. W swoim dziele przedstawia on cytaty, które jednoznacznie przeczą opinii przedstawianej przez lewicowe media.

Jak wskazuje autor książki, wojna jest obowiązkiem każdego zdrowego muzułmanina i każdy wyznawca tej religii jest zmuszony, aby takową wspierać chociażby w sposób finansowy, jeśli nie może wykazać żadnej innej aktywności. Widać to chociażby w cytacie – „To nie wy ich zabijaliście, lecz Allah ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzucałeś, lecz to Allah rzucił.” (Koran 8,17).

Pięć razy nakazuje Allah w Koranie zabijać wszystkich nie-muzułmanów (dwa razy w 2,191; w 4,89; 4,91; 4,95). Ci muzułmanie, którzy poddają się woli Allaha i prowadzą nakazaną przez niego krwawą wojnę są prawdziwymi muzułmanami. Błędnym jest nazywanie ich islamistami, fundamentalistami lub ekstremistami.

Święta wojna przynosi muzułmanom wielką nagrodę. „Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.”(Koran 4,74).

Adelgunde Mertensacker zauważa również, że według świętych ksiąg, każdy muzułmanin, który zostanie zabity w „świętej wojnie” jest uznany za męczennika i otrzymuje nagrodę w raju w tym m.in. zmysłowe rozkosze.

„Allah daruje mu jego grzechy przy pierwszej kropli jego krwi; jego mieszkanie w raju widać już z pola bitwy; będzie uwolniony od mąk grobowych i ochroniony przed wielkim strachem w Dniu Ostatecznym; będzie odziany w szaty wiary, poślubi rajskie dziewice i będzie mógł wstawiać się za siedemdziesięcioma osobami ze swojej rodziny” (Hadis wg Ibn Madża).

Według biografów Mahometa „Prorok Islamu” wszczął 66 wojen, z czego w 29 był przywódcą. Do dziś „Misja miecza” przyniosła śmierć milionom nie-muzułmanów.

Źródło: Islam von A bis Z – Ein Kurzlexikon, autor: Adelgunde Mertensacker