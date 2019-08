Szokujący sekret Magdy Gessler! Gwiazda „Kuchennych Rewolucji” zdradza dlaczego tak wygląda

Magda Gessler wreszcie postanowiła zdradzić, co sprawia, że tak pięknie wygląda. Gwiazda programu „Kuchenne Rewolucje” nie przebiera w słowach i mówi o tym, czemu zawdzięcza swój wygląd. Słowa celebrytki od garnków z TVN mogą zaskakiwać.

Magda Gessler to z całą pewnością najpopularniejsza restauratorka w Polsce, która popularność zyskała najpierw dzięki prowadzeniu knajp, a następnie prowadzeniu własnego programu „Kuchenne Rewolucje” w TVN.

Teraz Magda Gessler zdradza sekret swojej urody. W wywiadzie dla „Newserii” mówi o tym, że ma już dość pytań o zabiegi upiększające, bo z żadnego z nich nie korzystała.

– Mnie to strasznie wkurza, bo nigdy w życiu sobie na twarzy nic nie robiłam. Miałam paraliż nerwu trójdzielnego, przez co czasami ta twarz po prostu wygląda nieregularnie – mówi Gessler.

– Mam piękne policzki, dlatego że mam trochę za dużo kilogramów. Ale to nie wynika z tego, że sobie coś robiłam. Robią sobie te panie, które są za chude i muszą sobie coś zrobić, żeby nie być poważne na twarzy. No, albo d*pa, albo twarz – zawsze to mówię, ja wybrałam twarz – dodaje gwiazda TVN.