Tego jeszcze nie grali! Ambasador Izraela Anna Azari pozdrawiała pielgrzymów na Jasnej Górze

Ambasador Izraela uczestniczyła w jasnogórskich uroczystościach 100-lecia przywrócenia stosunków dyplomatycznych miedzy Stolicą Apostolską a Polską – poinformował PAP w czwartek rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

„Najważniejszy jest pokój i szczęście dla wszystkich. Tego najbardziej życzę” – powiedziała Anna Azari pozdrawiając pielgrzymów na Jasnej Górze. Ambasador Izraela brała udział w obchodach 100-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską, które miały miejsce na Jasnej Górze 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Mszy świętej o godz. 11 przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, Delegat ds. Przedstawicielstw Papieskich. W uroczystościach uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, dyplomaci, a wśród nich ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

„Tu wszystko jest dla mnie ciekawe. Jest bardzo dużo ludzi, ale panuje ogromny spokój, jest porządek i wszystko przebiega płynnie” – mówiła ambasador. Dodała, że pierwszy raz widzi, jak wyglądają pielgrzymki wchodzące na Jasną Górę. Największe wrażenie zrobiły na niej rodziny z małymi dziećmi i młoda para, którą widziała w jednej z grup pielgrzymkowych. Z uwagą obserwowała pielgrzymów, którzy dopiero wchodzili na Jasną Górę i byli witani tuż przed jasnogórskim szczytem”.

„Mam wrażenie, że ludzie, którzy biorą udział w tej pielgrzymce wchodząc tu, na Jasną Górę, stają się młodsi. Widać na ich twarzach coś takiego młodego i radosnego. Wyraźnie widać też wspólnotę pielgrzymów i to robi wrażenie” – mówiła Anna Azari.

Ambasador Izraela w Polsce przypomniała też, że była na Jasnej Górze w czasie wizyty papieża Franciszka w 2016 roku i już wtedy to sanktuarium zrobiło na niej wrażenie. Nie miała jednak do tej pory okazji, by zobaczyć i poczuć, jak Polacy przywiązani są do Częstochowy i pielgrzymowania. Wspominała też swoje dzieciństwo na Litwie i pielgrzymki do Ostrej Bramy, które widywała. Na koniec Anna Azari przesłała życzenia dla polskich pielgrzymów: „Najważniejszy jest pokój i szczęście dla wszystkich. Tego najbardziej życzę” – podkreśliła. (PAP)