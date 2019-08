„To było jak wojna”. 6 policjantów rannych w strzelaninie z narkotykowym dilerem [VIDEO]

Sześciu policjantów zostało rannych w wyniku strzelaniny, która wywiązała się, gdy funkcjonariusze weszli do jednego z domów w Filadelfii z nakazem. Po wielogodzinnej konfrontacji z policją w nocy ze środy na czwartek czasu lokalnego sprawcę strzelaniny aresztowano.

Strzelanina rozpoczęła się w środę ok. godz. 16.30 czasu lokalnego (godz. 22.30 w Polsce), gdy funkcjonariusze udali się do jednego z domów w Nicetown-Tioga na północy Filadelfii w celu wręczenia nakazu sądowego- poinformował komisarz policji w tym mieście Richard Ross.

Wielu funkcjonariuszy „musiało uciekać przez okna i drzwi, aby uniknąć strzałów” – dodał.

Sześciu policjantów, którzy zostali trafieni, wypuszczono już ze szpitala.

– To było jak wojna, jak sceny, które widzisz na wojnie – opowiada jeden ze świadków w rozmowie z WCAU-TV – Wszyscy są zszokowani że do tak gwałtownej akcji mogło dojść w biały dzień, gdy w koło biegają i bawią się dzieci.

Do strzelaniny doszło tuz w pobliżu przedszkola. Policja ewakuowała z niego 80 dzieci.

Dwóch innych funkcjonariuszy było uwięzionych w domu przez około pięć godzin, ale zostali uwolnieni przez zespół SWAT – podała policja. Według niej trzy osoby, które funkcjonariusze zatrzymali w domu, zanim doszło do strzelaniny, również zostały bezpiecznie ewakuowane.

– O mało brakowało, a mielibyśmy dzisiaj wielu zabitych policjantów – ocenił Ross. Według władz o incydencie zostali poinformowani prezydent USA Donald Trump i prokurator generalny William Barr.

Philadelphia Shooting: – At least 6 police officers shot – Shootout began when police were serving a warrant – Situation has been ongoing for over three hours – A stun grenade has reportedly been used in an attempt to neutralize the shooter pic.twitter.com/TUbsU0bQdX

JUST IN: @phillypolice officers help carry and escort some 80 children from a daycare inside the locked down area as the 'active fire fight' situation continues nearby. A day care official describes how they kept the kids calm during a lock down. https://t.co/cYRPGJanMv pic.twitter.com/MVMcOFVlyr

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) August 14, 2019