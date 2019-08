Wznowione prace przy usuwaniu ołowiu. Zamknięte okolice katedry Notre Dame w Paryżu

W sprawie odbudowy Notre-Dame jest już ustawa i wyznaczony termin zakończenia prac, który ma się zbiegać z letnią olimpiadą w Paryżu. W mocno zbiurokratyzowanym państwie nie będzie jednak łatwo.

25 lipca prace przy rekonstrukcji i zabezpieczeniu wstrzymano na wniosek inspekcji pracy, ponieważ odkryto zbyt duże stężenie ołowiu, grożące robotnikom, ale też mieszkańców pobliskich budynków mieszkalnych i szkoły. Tymczasem po fali upałów ze spalonego kikuta budynku zaczęły odpadać kawałki muru, zwłaszcza ze sklepienia, więc znowu zabrano się za robotę, na zlecenie… ministerstwa.

Ministerstwo zapewnia, że „zalecenia inspekcji pracy zostały już w dużej mierze uwzględnione przez instytucję zamawiającą prace i będą obowiązywać przez cały czas trwania konserwacji i renowacji katedry”.

Inwestorzy byli oskarżani o zaniedbanie bezpieczeństwa zagrożeń wywołanych tonami ołowiu, który roztopiony w pożarze dostał się do gleby. Od 13 sierpnia obszar wokół katedry jest zamknięty dla pieszych i ruchu kołowego. Do co najmniej 23 sierpnia ma potrwać odkażanie gruntu, a później wznowione zostaną kolejne prace zabezpieczające.

Źródło: France Info