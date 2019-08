Chwile grozy Anny Muchy! Była Wojewódzkiego przeżyła dramat. „Ale się zdenerwowałam”

Anna Mucha wybrała się na wakacje do Hong-Kongu, gdzie obecnie wybuchły protesty. Mieszkańcy nie zgadzają się na nowe prawo wprowadzane przez rząd w Pekinie, w związku z czym dochodzi do licznych starć z policją.

W związku z proponowanym przez rząd centralny zmienieniem przepisów dotyczących ekstradycji w Hong-Kongu wybuchły protesty. Obecnie zaledwie kilka kilometrów od granicy zgrupowało się chińskie wojsko.

Napięta sytuacja daje się we znaki także przebywającym tam turystom. Jednym z nich okazała się być znana polska aktorka, była partnerka Kuby Wojewódzkiego – Anna Mucha.

Gwiazda „M jak Miłość” szczegółowo zrelacjonowała swój pobyt na lotnisku, na którym utknęła, w InstaStories. Mimo dramatu, który przeżyła, Mucha opowiedziała przede wszystkim o trudnym losie miejscowej ludności.

– Ci ludzie walczą o swoją przyszłość, a nas najgorsze, co może spotkać, to jeszcze jedna noc w Hongkongu – skomentowała na InstaStories Mucha. Opowiedziała też o jednym momencie, w którym straciła panowanie nad sobą.

– Ale się zdenerwowałam przed chwilką. Jakaś głupia, starsza pani, Amerykanka, Angielka, nie mam pojęcia, podeszła do protestujących z pretensją o to, że ona nie może wyjechać na wakacje. Powiedziałam jej: „Stara (oczywiście byłam miła) generalnie miałaś wakacje wcześniej, będziesz miała wakacje później. O co ci chodzi?”. Jakby jej cholera jasna, białej kobiety nie było stać na to, żeby wziąć łódeczkę… Wakacje to stan umysłu. Dobra? Możesz mieć wakacje w Radomiu! Ja na przykład się czuję fantastycznie w Radomiu! A ci ludzie walczą o ważniejsze sprawy – skomentowała.

