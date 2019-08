Co to jest?! Naukowcy odkryli nowe zwierzę! Badacze przecierali oczy ze zdumienia [VIDEO]

Naukowcy na Antarktydzie odkryli nowe zwierzę! Mówiąc dokładniej, badacze z lodowej krainy odkryli nowy gatunek ryb. Udało się to zrobić po zejściu głęboko pod zamarznięty kontynent. „Andrew odkrył inny nowy gatunek” – krzyczał jeden z członków ekspedycji.

Jak mówią naukowcy, Antarktyda jest bardzo interesująca dla wszelkiej maści naukowców, z prostego powodu. Jest to całkowicie nieskażony krajobraz, w którym mogą badać historię Ziemi.

Co roku w tej dziewiczej krainie przebywają tysiące naukowców, którzy wiercą pod lodem, aby lepiej zrozumieć przeszłość kontynentu i naszej planety. Jednak jedna grupa poszła o krok dalej, za cel postawiła sobie odnalezienie nowego gatunku.

Ekspedycja „Antarktyda” wyruszyła w podróż, aby odkryć niektóre z najdziwniejszych morskich stworzeń znanych człowiekowi. Pozwolili by ich poczynania śledziło oko kamery. Tak powstał dokument „Sekrety Antarktydy”.

W dokumencie widzimy jak wyciągają wiele dziwnych ryb z głębin oceanu. Andrew Stewart, wiodący naukowiec i biolog, był oszołomiony niektórymi gatunkami.

„Właśnie dlatego przybyłem na Antarktydę, aby zobaczyć takie rzeczy!” – krzyknął do kamery.

Jednak to co udało im się odkryć, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Odkryli nowy gatunek ryby!

„Andrew odkrył inny nowy gatunek, co czyni go pierwszym człowiekiem, który patrzy na to stworzenie, które ewoluowało przez miliony lat” – mówi jeden z członków wyprawy.

„Muszę przyjrzeć się takim cechom, jak kształt zębów, szczęki, kształt grabieży skrzelowych, a także liczba kręgów – by dowiedzieć się co to jest!” – dodał.

„Teraz nie mam pojęcia, jaki to gatunek. Kolorowy wzór na płetwach jest jakiego nigdy nie widziałem ja i nauka jako taka!”

Cały dokument poniżej.

Źródło: express.co.uk