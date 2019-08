Córka Donalda Tuska wrzuciła do sieci zdjęcie z łóżka. Kasia pokazała za dużo? [FOTO]

Jedna z najpopularniejszych córek polityków w Polsce prowadzi aktywnie swe konto na Instagramie. Tam co i raz udostępnia nowe zdjęcia, niekiedy równie odważne jak to ostatnie. Co na to jej ojciec Donald Tusk?

Kasia Tusk podzieliła się z fanami na Instagramie zdjęciami z łóżka. Intymne zdjęcie oczywiście wzbudziło duże zainteresowanie.

Na profilu Kasi w mediach społecznościowych śledzi jej poczynania ponad 300 tysięcy osób. Córka byłego premiera to prawdziwa influencerka, jeżeli chodzi o Polski Instagram.

Teraz w świąteczny czwartek podzieliła się ze swymi fanami zdjęciem z sypialni, na którym pozuje bez ubrania. Córka Donalda Tuska pokazała zbyt dużo?