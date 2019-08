Internauci okrutnie hejtują Krzysztofa Ziemca. Takie słowa nie powinny paść!

Internauci potrafią być bezlitośni, nawet, gdy w grę wchodzi prawdziwa ludzka tragedia. Dobitnie przekonuje się o tym były prezenter Wiadomości, Krzysztof Ziemiec. Dziennikarz cudem ocalał z pożaru, a internauci wykorzystują to przeciwko niemu.

Przypomnijmy, kilka lat temu w trakcie ratowania swojej rodziny, popularny prezenter poparzył blisko 40 procent swojego ciała. Bardzo długo dochodził do siebie, nie tylko ze względu na fizyczny ból, ale wspomnienia, które nie pozwalały mu spać w nocy.

Okazuje się jednak, że internauci nie mają żadnych skrupułów i litości w swoim hejcie, wylewanym w mediach społecznościowych. Krzysztof Ziemiec na łamach SE.pl postanowił zacytować jeden z komentarzy, który otrzymał.

Widząc twoje wpisy i to co ostatnio robisz, żałuję żeś się uratował z tego pożaru. Obyś zdechł w męczarniach, pie***ona gnido – napisał mężczyzna, który później publicznie przepraszał za słowa, tłumacząc się, że wszystkiemu winien był alkohol.

Przypadek tak ostrego hejtu nie jest wyjątkiem. Zaledwie kilka godzin temu na Twitterze użytkownik Tomasz Lewoczko napisał równie szokujący komentarz, co wywołało prawdziwe oburzenie w sieci.

Jeśli to prawda to jest to straszne, po prostu straszne pic.twitter.com/U5ApjQiq85

— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) 16 sierpnia 2019