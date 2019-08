Kibice śmieją się z Cristiano Ronaldo. Wszytko przez naprawdę żałosną reklamę. Tego nie da się odzobaczyć [VIDEO]

Czego nie zrobi się dla pieniędzy. Portugalska gwiazda piłki nożnej, zazwyczaj nawet grą w reklamach wzbudza pozytywny odbiór. Teraz na starość coś poszło nie tak. Reklama singapurskiej firmy wzbudziła salwy śmiechu i kpiny ze strony internautów. Kibice nazywają ją „najgorszą reklamą w historii”.

Cristiano Ronaldo wystąpił w nowej reklamie, w której promuje jeden ze sklepów internetowych. Jej poziom absurdu przekracza rozumowanie niemal każdego kibica.

Na nagraniu widzimy jak gwiazdor Juventusu zdobył piękną bramkę, ale w radości nie towarzyszą mu kibice, którzy wpatrują się w swoje smartphony.

Po chwili Ronaldo dostaje od sędziego kartkę oznaczoną logiem sklepu, a następnie zaczyna żałosny taniec w rytm popularnej melodii z piosenki dla dzieci. Fani okrzyknęli to najgorszą reklamą w historii.

W internecie wszyscy są zgodni. Cristiano skompromitował się totalnie…, ale znając życie patrząc na swoje konto jest zadowolony.

Poniżej nagranie, ale ostrzegamy to jest naprawdę beznadziejne!

Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! 😱Comment below and let us know what’s your favourite scene and tag a fan! 😂#ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU

— Shopee Singapore (@ShopeeSG) August 16, 2019