Kobieta? Mężczyzna? Przebija obie siostry Godlewskie! Wykonanie ciut lepsze, ale oprawa równie komiczna! [VIDEO]

Kochani! Wracam do domu. Po opublikowaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Legiony niektóre osoby zaczely mi grozić pozbawieniem zycia. Byłam dziś na policji złożyć doniesienie gróźb karalnych na osoby, które grożą mi na moim kanale Youtube Alexandra Show. Komentarze były do zatwierdzenia przeze mnie. Nie były publikowane. Zostały porobione scany i przekazane policji.