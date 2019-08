Michalkiewicz wprost: „Rewolucja postępuje. Chamstwo na uniwersytetach od ostentacyjnego sodomity”

Marszałek Kuchciński został rytualnie zaszlachtowany na ołtarzu transparentności – mówi Stanisław Michalkiewicz w najnowszym video komentarzu, do bieżących wydarzeń politycznych.

Na początku monologu, niezależny publicysta podjął temat lotów marszałka Kuchcińskiego, który przez aferę został usunięty ze stanowiska.

– Naczelnik państwa sobie wykombinował, że air Kuchciński też trzeba przekuć w sukces. No i jak mu kazał się podać do dymisji to od razu powiedział – widzicie, my poważnie się wsłuchujemy w Polaków. I chociaż prawo nie zostało złamane, to jednak Pan Marszałek Kuchciński został zaszlachtowany rytualnie – komentował Stanisław Michalkiewicz.

W późniejszej części tematem głównym byli sodomici i środowiska LGBT, a w szczególności ich walka z kościołem oraz zwykłymi obywatelami, którzy przeciwstawiają się tej ideologii.

Publicysta wspomina m.in. dziennikarza Gazety Wyborczej, który stwierdza, iż Kościół wypowiadając wojnę sodomitom, jest na przegranej pozycji.

– Pan Rubirek twierdzi, że biskupi tej wojny z sodomitami nie wygrają. Zwłaszcza, że w samym Kościele działa partia sodomitów […] Widać wyraźnie, że opór wobec sodomii i gomorii, również w Kościele, nie jest tak ogromny. Chociaż jest poparcie dla arcybiskupa Jędraszewskiego, który opowiedział o tęczowej zarazie – wspominał Michalkiewicz.

W dalszej części wywodu, niezależny publicysta wspomina tzw. marsz równości w Płocku i wydarzenia jemu towarzyszące, a w szczególności chamstwu, które pojawiło się środowisku akademickim.

– 15-letni chłopak, który zatrzymał marsz sodomitów, Piotr Baryła został straszliwie napiętnowany m.in. przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który nazwał go „pojebem z krzyżem”. Widać wyraźnie, że różnego rodzaju słownictwa nabiera prawa obywatelstwa w sferach naukowych – mówił.

– Zajmijmy się trochę bliżej prof. Jackiem Kochanowskim. Oprócz tego, że jest on ostentacyjnym sodomitą, to pojawiły się na mieście fałszywe pogłoski, że swoje tytuły naukowe zawdzięcza perfekcyjnemu obciąganiu laski. Oczywiście nie ma w tym ani słowa prawdy, ponieważ ukończył on „wyższą szkołę pobożnego gotowania na gazie”, a potem zaczął kolekcjonować dorobek naukowy. To jest naukowiec całą gębą, wystarczy na niego popatrzeć… – podkreślił Stanisław Michalkiewicz.

Źródło: Youtube.com/TVAsme / NCzas.com