Niedługo czeka nas to w Polsce? Pedofile po raz szósty na Paradzie LGBT w Pradze

Środowiska LGBT coraz bardziej atakują. W Paradzie LGBT w Pradze już po raz szósty wzięła udział „Czechosłowacka Społeczność Pedofilna” (Czepek). Ci zboczeńcy rozdawali ulotki „uświadamiające” uczestnikom i przechodniom, że pedofilia to nic złego. W pewnym momencie Czesi powiedzieli dość!

„Naszym celem jest informowanie społeczeństwa o pedofilii, ponieważ wokół tego tematu funkcjonuje wiele przesądów. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie, którzy uświadamiają sobie swoją orientację w kierunku dzieci, posiadali dostateczne informacje na temat pedofilii i nie doznawali zbędnych cierpień powodowanych przesądami i postawą społeczeństwa” -czytamy na ulotce pedofilskiej organizacji Czepek.

Na szczęście czeskie media wraz z prezydentem Pragi Zdenek Hrib zdystansowały się od działalności pedofilów podczas Marszu. Ponoć, jeden z organizatorów parady osobiście interweniował, wyrywając ulotki wolontariuszce Czepeku.

Udział zdeklarowanych pedofilów w paradzie finansowanej przez miasto wzbudził oburzenie opinii publicznej i polityków.

„Ci zboczeńcy, którzy gwałcą dzieci, dostali wsparcie wprost z budżetu miasta. Jestem zszokowany tym, do czego doszliśmy” – stwierdził na Facebooku Vítězslav Novák, szef stołecznych struktur partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia.

Inny działacz tej partii wskazał, że strona Czepeku obfituje w zwykłą dziecięcą pornografię. W reakcji na te wypowiedzi prezydent stolicy oświadczył, że „stanowisko SPD nikogo w Pradze nie obchodzi” – czytamy w lokalnych mediach.

Czym są zboczeńcy z Czepka?

Jak podaje portal tvp.info, najaktywniejsi użytkownicy portalu Czepeku to m.in. 28-latek zainteresowany dziewczynkami w wieku od 4 do 12 lat, mężczyzna nie podający wieku zainteresowany „oczywiście dziećmi”, mężczyzna zainteresowany chłopcami i dziewczynkami w wieku od 9 do 12 lat, 28-latek zainteresowany chłopcami w wieku od 6 do 15 lat, mężczyzna zainteresowany „chłopcami i mężczyznami” w wieku od 12 do 18 lat, mężczyzna przedstawiający się jako pedagog, zainteresowany chłopcami w wieku od 5 do 15 lat itd.

Źródło: TVP. Info