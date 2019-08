Polska prokurator dokonała ‚samozaorania’ w rozmowie z Krzysztofem Bosakiem. Przeszkadzają jej patrioci w polskiej policji?! Na dodatek myli proste pojęcia [FOTO]

Pani prokurator Katarzyna Szeska postanowiła poszkalować na Twitterze patriotyzm w polskiej policji, powołując się na jakże rzetelne źródło czyli „GW”. „Prokuratorzycy” przeszkadzał mieczyk Chrobrego wczepiony w kamizelkę policjanta. Na szczęście Krzysztof Bosak sprowadził panią Szeskę na ziemię.

„Mieczyk Chrobrego wpięty w kamizelkę policjanta na służbie !!! W kraju i mieście tak boleśnie doświadczonym …” – napisała na swoim Twitterze Katarzyna Szeska.

Mieczyk Chrobrego to symbol najczęściej używany przez polskich narodowców, przedstawiający Szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich, owinięty wstęgą w polskich barwach narodowych. Może pani Szeska wytłumaczy w jaki sposób „ten kraj” został doświadczony przez polskich narodowców?

„Miecz koronacyjny królów Polski przeszkadza Pani Prokurator? Dlaczego?” – zapytał Krzysztof Bosak, zauważając że polskiej prokurator nie podoba się jeden z historycznych polskich symboli.

W odpowiedzi pani Szeska postanowił dokonać samozaorania i automasakracji zrównując nacjonalizm – czyli miłość do narodu – z nienawiścią i faszyzmem.

„Wiem czym był Szczerbiec, ale nie o ten skarb chodzi, lecz o symbol polskiego nacjonalizmu. Polecam przy okazji wizyty w Ziemi Świętej wpaść na dwie godziny do Instytutu Yad Vashem, by zastanowić się do czego doprowadziły nacjonalizm, nienawiść i faszyzm” – napisała Szeska w odpowiedzi udowadniając, że nie zna definicji słowa „nacjonalizm”.

Z drugiej strony to zabawne, że p. Katarzyna odsyła Krzysztofa Bosaka właśnie do Izraela bo kraj ten jest jednym z nielicznych przykładów gdzie nacjonalizm rzeczywiście przybrał bardzo agresywną i militarystyczną formę… Ale chyba nie o to chodziło pani prokurator.

