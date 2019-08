Rodzice bez praw rodzicielskich wykorzystują lukę prawną. Biorą 500 plus, a nie opiekują się dziećmi

Sprytni rodzice, którzy są pozbawieni praw rodzicielskich, biorą 500 plus na dziecko, którym się nie opiekują, a które przebywa w domu dziecka, wykorzystując pewną lukę prawną.

Sprawa dotyczy rodziców, których dziecko decyzją sądu jest umieszczone w domu dziecka, czy w innej tego rodzaju placówce społecznej.

Jeśli takie dziecko za zgodą sądu placówki i wychowawczej jest urlopowane na dzień, czy dwa do rodzinnego domu, to wtedy rodzice mają prawo do 500 plus na to dziecko.

Rodzice, którzy latami nie widzieli swojego dziecka, teraz wykorzystują ten przepis, zapraszając do siebie swojego potomka, żeby wziąć kasę.

Ta luka prawna ma być zlikwidowana, ale na razie nie wiadomo, kiedy i w jakiej formie.

Źródło: Polskatimes.pl