Sceny grozy na ulicach Jerozolimy. Jeden Palestyńczyk zabity, drugi ranny po ataku nożem na izraelskich policjantów [DRASTYCZNE WIDEO]

Jeden nastolatek został zabity, a drugi poważnie ranny po tym jak nożami zaatakowali policjantów. Ranny jest również jeden z funkcjonariuszy.

Do tragedii doszło na Starym Mieście we wschodniej Jerozolimie. Na nagraniach z monitoringu widać wyrźnie jak dwóch młodych ludzi wchodzi w Bramę Łańcuchową w pobliżu meczetu Al-Aksa i z nożami rzuca się na patrol izraelskich żołnierzy. Wojskowi strzelają do nich i unieszkodliwiają.

Jeden z młodych terrorystów zostaje zabity na miejscu, drugi poważnie ranny trafia do szpitala Shaare Tzedek. Lekarze określają jego stan jako krytyczny. Jeden z policjantów również zostaje ranny, ale nie ma zagrożenia dla jego życia. Ranny policjant ma 40 lat. Zdaniem lekarzy doznał wielu ran kłutych w górnej części ciała.

W ubiegłym tygodniu w pobliżu meczetu i Wzgórza Świątynnego doszło do starć izraelskiej policji z Palestyńczykami. Policja zezwoliła Żydom na odwiedzanie kompleksu na Wzgórzu Świątynnym, które jest najświętszym miejsce judaizmu. To wywołało protesty Palestyńczyków, gdyż jest to również święte miejsce dla muzułmanów.