Syn króla disco-polo chce zażegnać rodzinny kryzys. Młody Martyniuk zdecydował się na ważny krok

To jeszcze nie koniec sagi z Danielem Martyniukiem! Syn króla disco-polo stara się zażegnać rodzinny kryzys i znów chce zamieszkać ze swoją żoną Eweliną.

O problemach rodzinnych Daniela zrobiło się głośno na początku roku. Wówczas w jego domu pojawiła się policja, po tym jak miała tam wybuchnąć karczemna awantura.

Od tamtego czasu związek syna króla disco-polo z jego żoną Eweliną to istna sinusoida, raz było dobrze, raz gorzej. W ostatnim czasie mieliśmy tego najlepszy przykład, kiedy to Daniel najpierw ogłosił, iż się rozwodzi, by chwilę później wybrać się z żoną do Lichenia modlić się o wytrwałość.

O poprawie w związku swojego syna mówił sam Zenek Martyniuk. – Między Eweliną i Danielem jest już dobrze. Są młodzi, jeszcze się docierają. Daniel wiele zrozumiał. Bardzo się stara, a ja im kibicuję z całego serca – zdradził.

Daniel jakiś czas temu sprzedał mieszkanie w Białymstoku. Teraz planuje powtórnie zamieszkać ze swoją żoną, prawdopodobnie nad morzem. – Chcą teraz w spokoju, z dala od świateł fleszy budować swoje szczęście. Chcieliby od tego wszystkiego odpocząć i znów stać się anonimowymi ludźmi – tłumaczy Zenek.

