Ziemkiewicz gwałci intelektualnie Hartmana. „To nie próba popisywania się wiedzą – to deklaracja tożsamości”

Jan Hartman w 99 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. atakuje Polskę i twierdzi, że agresorem w wojnie Polsko – Bolszewickiej był właśnie nasz kraj, a nie bolszewicka Rosja! Rafał Ziemkiewicz celnie komentuje tę absurdalną wypowiedź.

Przypomnijmy, że dziś świętowaliśmy 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Była to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Określana mianem „Cudu nad Wisłą” zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem i rosyjską agresją.

Jednak słynący z antypolskich wypowiedzi prof. Jan Hartman, filozof z UJ, uważa inaczej. Jak twierdzi to my zaatakowaliśmy Rosję.

– W sprawie wojny z bolszewicką Rosją w 1920 r. to tylko chciałem nieśmiało przypomnieć, że to Polacy napadli na Rosję, a nie odwrotnie. Mieliśmy niezbyt mądry obyczaj rajdów na wschód, a potem się oburzaliśmy, że zabory, że inwazje. Trza w domu siedzieć – napisał profesor.

Celną odpowiedź na te słowa zanotował Rafał Ziemkiewicz.

– Powtarzana dziś na salonach teza, że to Polska napadła na bolszewicką Rosję, pochodzi z tej samej składnicy mądrości, co picie przez Brygadę Świętokrzyską szampana z Gestapo czy katolicyzm i heteroseksualizm Hitlera. To nie próba popisywania się wiedzą – to deklaracja tożsamości – napisał publicysta na Twitterze.

Powtarzana dziś na salonach teza, że to Polska napadła na bolszewicką Rosję, pochodzi z tej samej składnicy mądrości, co picie przez Brygadę Świętokrzyską szampana z Gestapo czy katolicyzm i heteroseksualizm Hitlera. To nie próba popisywania się wiedzą – to deklaracja tożsamości. — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) August 15, 2019

Źródło: Twitter