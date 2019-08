Arcybiskup Jędraszewski nie odpuszcza! Kolejne, mocne kazanie o LGBT. „Nie możemy być bierni!”

Nie możemy się na to zgodzić przez milczenie, brak odwagi, koniunkturalizm i konformizm, dla „świętego spokoju”. Zmaganie smoka z nami trwa i nie możemy być bierni! – mówił w trakcie homilii arcybiskup Marek Jędraszewski.

Duchowny kolejny raz postanowił w swoim kazaniu odnieść się do środowisk LGBT. Do zebranych w Sanktuarium Królowej Podhala w Ludźmierzu wspominał m.in. zwycięstwo z 1920 roku.

Odnieśliśmy wielkie, wspaniałe zwycięstwo. Zwycięstwo ducha, ratując siebie i Europę (…) Wspominamy ten dzień, 15 sierpnia 1920 roku, jako dzień zwycięstwa, wpisujący się w zwycięstwo, jakie odniosła Matka Najświętsza wyniesiona z duszą i ciałem do niebiańskiej chwały – mówił.

W późniejszej części przeszedł do zagrożeń, przed którymi stoją obecnie katolicy. Zdaniem duchownego podstawowym problemem w społeczeństwie, jest szerzący się ateizm.

Nam nie wolno dopuścić do tego, by Maryja przestała być naszą Matką i Królową. Nie możemy się zgodzić, by nie dzierżyła berła, wskazującego na to, że jest naszą Panią i przewodniczką do nieba. Nie możemy się na to zgodzić przez milczenie, brak odwagi, koniunkturalizm i konformizm, dla „świętego spokoju”. Zmaganie smoka z nami trwa i nie możemy być bierni! – nawoływał hierarcha.

Arcybiskup wspomniał również postawę 15-letniego Jakuba Baryły, który z krzyżem w ręku stanął naprzeciw marszowi równości w Płocku. Ten gest przypomniał postawę ks. Skorupki.

To znak, który budzi nadzieję. W jego geście musimy widzieć sprzeciw młodych, którzy nie chcą godzić się na seksedukację w duchu zbrodniczych ideologii, uderzających w niewinność przedszkolnych dzieci. Ten chłopiec pokazał, jak w imię czystości serca i osobistej godności, powiedzieć: Non possumus! – podkreślił abp Jędraszewski.

Zwłaszcza wy, drogie Dziewczęta i Chłopcy, brońcie swojej godności z różańcem w ręku, ze wzrokiem skierowanym na zwycięski krzyż. Brońcie siebie, brońcie swojej pięknej przyszłości i przyszłości pełnej nadziei naszego narodu, Ojczyzny i Kościoła – dodał.

Źródło: Diecezja.pl / NCzas.com