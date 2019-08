Chińczycy wściekli na Trumpa. Chce sprzedać Tajwanowi amerykańskie myśliwce

Administracja prezydenta Donalda Trumpa poinformowała w czwartek Kongres o zamiarze sprzedaży Tajwanowi myśliwców F-16. Chińczycy protestują i uważają, że Amerykanie podważają obowiązującą zasadę „Jednych Chin”.

Przedstawiciele Kongresu zostali poinformowani o zamiarze sprzedaży 66 myśliwców wielozadaniowych F-16V Block 70. Kontrakt opiewa na niemal 8 miliardów dolarów.

To kolejny kontrakt na sprzedaż broni dla Tajwanu. W lipcu Amerykanie poinformowali o podpisaniu umowy na dostawę między innymi 108 czołgów M1A2T Abrams i 250 systemów MANPADS Stinger na kwotę 2,2 miliarda dolarów. Licząc od roku 2008 łączna wartość na dostawy amerykańskiej broni przekroczyła 24 mld dolarów.

Chińczycy uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hua Chunying, powiedziała, że decyzja USA podważa zasadę „Jednych Chin”. Zaapelowała także do Stanów Zjednoczonych, by nie ingerowały one w wewnętrzne sprawy Chin i nie podważały suwerenności i kwestii dotyczących bezpieczeństwa Chin.



Wezwała także USA do zaprzestania sprzedaży broni na Tajwan i zapowiedziała bliżej nie doprecyzowane kroki jakie Chiny podejmą w związku z decyzją o sprzedaży myśliwców F-16V na wyspę. Podkreśliła, że Stany Zjednoczone poniosą odpowiedzialność za konsekwencje z niej wynikające.

Źródło: Washington Post/Xinhua News Agency/nczas