Czeka nas kompletna zmiana pogody! Nadchodzi fala upałów. Będzie naprawdę gorąco [PROGNOZA POGODY]

Pogoda tego lata zdecydowanie lubi nas zaskakiwać m.in. nagłymi zmianami temperatur. Jak twierdzą meteorolodzy, w najbliższym czasie czeka nas kolejne uderzenie upałów. W prognozach widać dni z temperaturą znacznie przekraczającą 30 stopni C.

Zmiana ma się rozpocząć już na koniec weekendu. W niedzielę upalna pogoda zawita do województwa dolnośląskiego i opolskiego. We Wrocławiu termometry pokażą wspomniane 30 stopni. Dzień później fala przesunie się również dalej, do południowo-wschodniej Polski. Na mapie widoczny będzie „pas” upałów, sięgający od Suwałk, aż do Katowic.

Jak opisuje Ryszard Olędzki z serwisu Meteo.pl, To efekt powstania wału wyżowego, rozciągającego się od Bałkanów aż po Rosję. Atlantyckie niże, niosące chłodniejsze powietrze będą jedynie muskać zachodnie granice Polski. To zaś stworzy okazję do napływu cieplejszego powietrza od południa.

Informacja, która szczególnie powinna ucieszyć wczasowiczów, to fakt, iż pogoda nie zmieni się, aż do następnego weekendu. Praktycznie pewnym jest, że jeszcze w niedzielę 25 sierpnia na termometrach słupki pokazywać będą nawet 32 stopnie C.

Taki scenariusz to potwierdzenie długoterminowej prognozy pogody na lato 2019, opracowanej przez zespół meteorologów amerykańskiego serwisu AccuWeather. Szef prognoz na Europę Tyler B. Royce przewidywał właśnie uporczywe fale upałów nawiedzających Polskę aż do końca sierpnia.

Źródło: Meteo.pl / NCzas.com