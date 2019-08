Grupa „Gang PP” napadła z maczetami na dom rodziców rapera Kaczora BRS. Ten wcześniej straszył maczetą jednego z członków gangu [VIDEO]

Ostatnio internautów zbulwersowało nagranie na którym widać, że zespół hiphopowy „Gang Przemyskiej Patologii” pojawił się z maczetami pod domem blisko 60-letnich rodziców rapera Kaczora BRS w którym rzeczony delikwent miał akurat przebywać. Gang PP głośnymi krzykami zakłócał spokój starszego małżeństwa. Teraz okazuje się, że była to odpowiedź na wizytę rapera z maczetą pod domem jednego z „gangsterów PP”.

Pierwszym nagraniem, które pojawiło się w sieci i zbulwersowało internautów było wideo na którym widać jak członkowie „Gangu Przemyskiej Patologii” zjawiają się z maczetami pod domem rodzinnym rapera Kaczora BRS, który należy do jego blisko 60-letnich rodziców.

Wizyta ta związana jest z konfliktem jaki się wywiązał pomiędzy jednym z członków gangu, Peterem PP, a Kaczorem BRS. Całą akcją oburzony był również sam raper, który utrzymuje, że w domu go akurat nie było – na nagraniu zresztą można usłyszeć jedynie głos jego matki.

„J*bać Kaczora! J*bać k*rwę j*baną! Zaj*biemy cię szmato. Wypi*rdalaj z miasta p*dale.” – krzyczeli pod oknami rodziców rapera członkowie Gangu Przemyskiej Patologii.

„Gangsterzy PP” uważają z kolei, że raper był w domu lecz przestraszył się nalotu i wysłał swoją matkę aby przegoniła nieproszonych gości, licząc na to, że nic nie zrobią starszej kobiecie.

Gang Przemyskiej Patologii pojawił się wczoraj pod domem Kaczora BRS z maczetami.@Kaczor BRS Popalone STYKI Gang Przemyskiej Patologii @pPeter Gang PP #gangpp #kaczorbrs #diss #beef Opublikowany przez Glamrap Wtorek, 13 sierpnia 2019

„To kolejne kłamstwa tego pseudoraperka. Zza rogu zauważyliśmy, że w jego pokoju jest otwarte okno oraz zaświecone światło, gdy jednak podszedłem pod okno światło nagle zgasło. Nie moja wina, że siedzi ciągle w domu i z niego nie wychodzi, i że nie mam gdzie z nim niestety „porozmawiać”. Moją winą też nie jest, że jest wielkim raperem ulicznym ma 30 lat, a mieszka u rodziców, którzy bronią go nawet w komentarzach pod dissem. Był wtedy na sto procent w domu, ponieważ po akcji wysyłał z domu filmiki do jednego z raperów. Niech każdy to komentuje jak chce. My wiemy jak jest moja odpowiedź będzie szybciej niż wam się wydaje.” – powiedział redakcji „Glamrapu” członek Gangu Przemyskiej Patologii.

Kaczor BRS wcześniej straszył maczetą jednego z członków gangu?

Po dość chłodnym przyjęciu nagrania ze strony internautów „Gangsterzy PP” zaczęli się tłumaczyć. Według nich to Kaczor BRS pierwszy zjawił się pod domem rodzinnym Petera PP, wiedząc że sam zainteresowany przebywa obecnie w Krakowie, a w domu jest m.in. jego młodsza siostra.

Tak wyglądała konwersacja obu panów na fb (pisownia oryginalna):

„Ej Patryk czekam u cb pod domem z maczeta, wylaz” – napisał na tablicy Facebooka Petera PP Kaczor BRS.

„Mieszkam w Krakowie zapraszam :) Alkohilizm sie włączył, że w nocy wypisujesz? :) CZEKAM” – odpisał raperowi Peter PP.

Geneza konfliktu Kaczora BRS i Petera z Gangu Przemyskiej Patologii

Obaj panowie byli kiedyś przyjaciółmi jednak podzielił ich komercyjny sukces Kaczora BRS – gdy muzyka stał się rozpoznawalny i zaczął lepiej zarabiać dzięki muzyce to miał rzekomo zapomnieć o starych znajomych. Nie spodobało się to Peterowi, który nagrał piosenkę w której wylicza Kaczorowi jego przewinienia – utwór został opatrzony grafiką na której widać powieszonego na szubienicy animowanego kaczora. Od tej pory między oboma przedstawicielami przemyskiej sceny hiphopowej jest bardzo gorąco.

Źródło: Glamrap.pl, Facebook