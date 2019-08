Grzegorz Braun poprosił o pomoc. „Władza ukradła nam już co najmniej połowę tego czasu, który w normalnych okolicznościach byłby nam dany na prowadzenie zbiórki podpisów” [VIDEO]

Jeden z liderów Konfederacji Grzegorz Braun zwrócił się z apelem do sympatyków tej formacji. Polityk poprosił o pomoc w zbiórce podpisów, umożliwiających ugrupowania w wyborach parlamentarnych.

– Prośba o podpisy, w dowolnych, możliwie hurtowych ilościach, ale i pojedyncze sztuki przyjmiemy i będziemy wdzięczni. Podpisy poparcia kandydatów Konfederacji, tej Konfederacji, którą współtworzy Ruch Narodowy, Wolność Korwina i Korona – Konfederacja Korony Polskiej – mówił.

– Listy z podpisami, które sami złożycie szanowni, drodzy, kochani, które zbierzecie wśród znajomych, nieznajomych, bliskich, dalszych krewnych i przyjaciół, przekazujcie naszym pełnomocnikom – pełnomocnikom Korony. Ich lista na stronie internetowej Konfederacja Korony Polskiej i na profilach facebookowych związanych z moim nazwiskiem – dodał.

– Władza ukradła nam już, myślę, że łącznie co najmniej połowę tego czasu, który w normalnych okolicznościach byłby nam dany na prowadzenie tej zbiórki podpisów, bo najpierw tajemniczo opóźniano ogłoszenie terminu wyborów, potem – kiedy już ten termin został ogłoszony – następny tydzień został nam zabrany, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza nie spieszyła się z formalnościami – przypomniał.

– A zatem czas jest krótki, jest ekstremalnie krótki. Jeśli chcemy wygrać, musimy najpierw wykupić los na loterii. W tym przypadku losem na tę loterię są właśnie podpisy, których w każdym z 41 okręgów trzeba zebrać niebanalną ilość. Bardzo proszę, upraszam, zachęcam, wzywam Szanowni Państwo do tego, żebyśmy tej szansy nie przegapili. Szansy na to, żeby co najmniej włożyć kijek w szprychy, a czas pokaże, czy jakichś większych rzeczy nie zdołamy dokazać, ale warunkiem – pomyślnie zakończona zbiórka podpisów – zaapelował Grzegorz Braun, z góry dziękując za pomoc.

