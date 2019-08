Gwiazda „The Voice of Poland” staje w obronie LGBT. „To jedni z najmądrzejszych ludzi” [VIDEO]

Zamieszenie wokół LGBT ciągle nie ustępuje, a głos w sprawie zabierają celebryci, którzy zdają się być w tej sprawie „najmądrzejsi”. Tym razem Natalia Nykiel zabrała głos ze sceny i zaapelowała o tolerancję, jednocześnie wmawiając, iż LGBT nie jest ideologią.

Perfidne kłamstwo czy kompletne niezrozumienie tematu? Takie tematu należy postawić po słowach, które wypowiedziała ze sceny piosenkarka Natalia Nykiel. Gwiazda przekonuje, że nie istnieje coś takiego jak ideologia LGBT, choć oczywiście jest to nieprawda.

Wynika to zapewne z jej codziennego obcowania z tęczową propagandą, która wmawia ludziom, iż w całej walce chodzi o jakieś równouprawnienie i walkę z dyskryminacją zwykłych ludzi. Tymczasem pod flagą LGBT kryje się totalitarna ideologia chcąca narzucić swe chore przekonania większości.

– LGBT to nie jest ideologia. To są ludzie, to są moi przyjaciele. To jedni z najmądrzejszych i najbardziej kreatywnych ludzi, jakich znam. Są dla mnie najważniejsi. Nie mogę znieść myśli, że którekolwiek z nich miałoby się czuć gorsze albo obrażane – powiedziała mylnie Nykiel.

– Wierzę w Boga i naprawdę głęboko wierzę w to, że kocha nas wszystkich dokładnie tak samo i nie ma to dla niego żadnego znaczenia. Każdy z nas zasługuje na to, żeby czuć się wolnym człowiekiem, żeby czuć się bezpiecznie i każdy z nas zasługuje na miłość – dodała.

Jak widać celebrytka znana między innymi z „The Voice of Poland” TVP stara się być mądrzejsza od teologów i księży. Chwilę po tych słowach wokalistka zaśpiewała piosenkę Lady Gagy o homoseksualistach i innych takich, a na telebimie wyświetlały się tęczowa flaga i piękne hasła: tolerancja, miłość, różnorodność, odwaga, wsparcie, homo, prawo, człowieczeństwo, akceptacja.

