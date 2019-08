Gwiazda TVP chce być posłanką! Aktorka znana z „M jak miłość” wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości

Aktorka Dominika Chorosińska, bardziej znana pod panieńskim nazwiskiem Figurska, startuje do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Aktorka, a obecnie prezenterka, znana przede wszystkim z serialu „M jak miłość” nie jest chyba mimo wszystko doceniana przez politycznych decydentów, ponieważ na liście PiS, której liderem jest minister obrony Mariusz Błaszczak, dostała ostatnie, 24. miejsce.

Dominika Chrościńska odniosła już w polityce pewien sukces. W ostatnich wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Odniosła też porażkę, jaką był brak sukcesu w wyborach do europarlamentu.

Podczas tych wyborów internauci wytknęli Chrościńskiej, matce pięciorga dzieci, która podkreśla swoją religijną wiarę skandal w życiu prywatnym w postaci zdrady męża. Owocem jej pozamałżeńskiej zdrady miał być jej trzeci syn Józef, którego jej maż Michał Chorosiński uznał za swojego syna.

Aktorka tak skomentowała tę sprawę – „Mieliśmy kryzys, nie jeden. W małżeństwie z 16-letnim stażem cały czas jest kryzys i podnoszenie się z tego. Moim zdaniem kryzysy w małżeństwie są zbawienne. To jest taka istota małżeństwa. Nasze jest bardzo burzliwe i to jest cudowne, bo cały czas jesteśmy wzmocnieni. Jest gorąco. Do przysięgi małżeńskiej dodałabym jedno zdanie – będę ci wybaczać zawsze”

Mąż wybaczył, ale internauci nie zapomnieli… Ten świat jest tak ułożony, że zdrady mężczyzn zapomina się po jakimś czasie, kobietom pamięta się jej do końca życia.

Źródło: Fakt24