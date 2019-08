Jean-Claude Juncker w szpitalu! Musi przejść pilną operację

Komisja Europejska opublikowała oświadczenie dotyczące stojącego wciąż na jej czele Jean-Claude Junckera. Czeka go pilny zabieg chirurgiczny.

W komunikacie podano, że Jean-Claude Juncker musiał skrócić wakacyjny pobyt w Austrii z powodów medycznych.

Został przetransportowany do Luksemburga gdzie przejdzie pilny zabieg cholecystektomi czyli chirurgicznego usunięcia pęcherzyka żółciowego.

Nie podano dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia Jean-Claude Junckera. Pozostanie on na stanowisku Przewodniczącego Komisji Europejskiej do października kiedy zastąpi go Niemka Ursula von der Leyen.

Źródło: ec.europa.eu