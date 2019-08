Korwin-Mikke: Chciałbym żeby Kaczyński był dyktatorem. „Rosja się lepiej od Polski rozwija, bo tam demokracja jest mocno ograniczona”

Janusz Korwin-Mikke udzielił wywiady kanałowi „Pyta nie błądzi” na YouTube, w którym poruszył cały szereg tematów, od tych kompletnie niezwiązanych z polityków po najpoważniejsze sprawy dotyczące państwa. Prezes partii KORWiN zabrał też głos w sprawie Rosji.

Korwin-Mikke odniósł się do zarzutów wobec naczelnika Państwa, które pojawiają się ze strony części opozycji. – Gdyby Jarosław Kaczyński był rzeczywiście dyktatorem, to ja bym się na niego nie wściekał, tylko mu pogratulował i przekonywał co trzeba zrobić, żeby było dobrze – stwierdził były europoseł.

– On nie jest dyktatorem, on musi walczyć o władzę. A żeby walczyć o władzę musi przekupywać ludzi, musi kłamać, oszukiwać itd. Ja bym chciał żeby on był dyktatorem, żeby już nie musiał kłamać, oszukiwać, żeby wziął na siebie odpowiedzialność. Teraz mówi tak: lud tak głosował, więc ja tak robię – dodawał.

Zdaniem Korwin-Mikkego na tym polega problem z demokracją. – Właśnie dlatego Rosja się lepiej od Polski rozwija, bo tam nie ma oczywiście dyktatury, ale demokracja jest mocno ograniczona. Jakichś wariatów się nie dopuszcza do wyborów – skomentował prezes partii KORWiN.

Źródło: YouTube: Pyta Nie Błądzi