Ma(#R)iusz Max Kolonko próbuje dyskutować i obrażać „Korwinistów”. Jego najpotężniejszy argument to: „idz się je***” [FOTO]

Mariusz Max Kolonko poinformował w swoich mediach społecznościowych, że jego drużyna/armia/masoneria [niepotrzebne skreślić] zaczęła już zbierać podpisy. Ktoś z komentujących zwrócił mu uwagę na to, że to co robi nie jest zgodne z polskim prawem. Kolonko odpowiedział jak na „polityka” przystało.

„Jak możecie zbierać podpisy, skoro dzisiaj dopiero wpłynęło zawiadomienie do PKW o waszym komitecie? PKW zarejestruje go dopiero w poniedziałek i w świetle prawa dopiero wtedy będziecie mogli zbierać podpisy. Teraz naginacie kodeks wyborczy” – napisał w komentarzu na Facebooku jeden z użytkowników.

„Idz sie je*ac :)” – napisał, nie używając polskich znaków Mariusz Max Kolonko.

W kolejnych komentarzach lider „#R” spotkał się z krytyką ze strony osób obserwujących jego facebookowy profil.

W dalszej dyskusji Kolonko obrażał wyborców Konfederacji i sympatyków Janusza Korwina-Mikkego.

Widząc w jaki sposób Mariusz Max Kolonko prowadzi dyskusję ze swoimi potencjalnymi wyborcami, aż strach pomyśleć jak może potraktować politycznych oponentów np. podczas debaty.

