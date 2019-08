Niepokojące zdjęcia Qczaja w szpitalu. Co się stało?

Daniel „Quczaj” Kuczaj postanowił zmienić.. nos. Popularny trener fitness zdecydował się na operację. Teraz dochodzi do siebie po zabiegu i tłumaczy fanom, dlaczego postanowił się pociąć.

„We wtorek przeszedłem operację nosa, która poza tym, że wyrwałem sobie wenflon i zakrwawiłem pół oddziału, po czym spadła mi saturacja i zemdlałem, przebiegła dobrze – zaczął dramatycznie Qczaj. Dlaczego operacja? Otóż kilkanaście lat temu zemdlałem na bieżni w siłowni i niefortunnie mdlejąc złamałem sobie nos” – dodał.

Po kilkunastu latach Qczaj stwierdził, że ciężko mu się ćwiczy i oddycha ze skrzywioną przegrodą nosową.

„Oczywiście, żyłem sobie z tym lata, ale po latach uznałem, że czas to zmienić, by czuć się lepiej, oddychać lepiej i by ćwiczyło się lepiej i… (co się okaże) wyglądać lepiej” – przyznał w końcu szczerze.

„Zrobiłem to dla siebie… Boli, swędzi… i chyba najgorsze – muszę spać na plecach, albo nie! Najgorsze jest wpadanie na wiadomości typu: „frajerze, odbiła ci sodowa” – żali się na Instagramie były uczestnik „Tańca z Gwiazdami”.

Fani sympatycznego trenera, życzą szybkiego powrotu do treningów.

